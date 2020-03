Vier doden door instorten ‘quarantainehotel’ China

Door het instorten van een speciaal ‘quarantainehotel’ in de Chinese kuststad Quanzhou zijn zeker vier mensen omgekomen. In het hotel werden mensen met het nieuwe coronavirus opgevangen.

Het gebouw was twee jaar oud. Onlangs was het opnieuw ingericht om mensen die het longvirus hebben op te vangen. In de zuidelijke stad zijn 46 gevallen gemeld.

Volgens berichten in lokale media zouden ongeveer zeventig mensen aanwezig zijn geweest in het gebouw. In ieder geval 37 mensen zouden al zijn gered.