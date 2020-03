EOD maakt V1 met 935 kilo springstof onschadelijk bij Deventer

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ontmantelt zondag een “vliegende bom” uit de Tweede Wereldoorlog in een weiland langs de A1 bij Deventer. De niet-ontplofte V1 is vorig jaar gevonden bij wegwerkzaamheden aan de snelweg ter hoogte van het Gelderse dorp Wilp.

Het onbemande straalvliegtuig met 935 kilo springstof aan boord is aan het eind van de Tweede Wereldoorlog afgeschoten vanaf een Duitse lanceerinstallatie ten noordoosten van Deventer. Het projectiel was onderweg naar Antwerpen, maar kwam kort na de lancering al naar beneden. Omdat de “vliegende bom” landde in zeer drassige grond is hij niet ontploft en in zijn geheel in de bodem bewaard gebleven. Het ontmantelen van zo’n zwaargeladen V1 is voor de EOD een “unieke klus.”

Uit veiligheidsoverwegingen moeten de bewoners van in totaal 427 adressen hun huis uit voor 07.00 uur zondagmorgen. Politie en defensie controleren of alle gebouwen leeg zijn. Wie niet weg is, kan opgepakt worden.

Het weg-, water- en luchtverkeer in de buurt van de vindplaats wordt zondag stilgelegd totdat het karwei klaar is. De EOD denkt daar ongeveer 12 uur voor nodig te hebben. Als de klus zondag niet afgerond kan worden, gaat de EOD volgende week zondag verder.