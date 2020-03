Dodental coronavirus VS stijgt naar 19

Het aantal doden door het nieuwe coronavirus in de Verenigde Staten is gestegen naar negentien. Twee mensen zijn zaterdag overleden in de staat Washington.

In New York zijn strenge voorzorgsmaatregelen genomen vanwege de 21 meldingen van het virus daar. Dat meldt burgemeester Bill de Blasio. In meer dan de helft van alle staten is het longvirus inmiddels vastgesteld.

Op een bijeenkomst van conservatieve politici eerder deze maand was een man aanwezig bij wie het virus is vastgesteld. Die conferentie werd ook bijgewoond door president Donald Trump en vicepresident Mike Pence. Volgens de organisatoren is de patiënt niet in contact geweest met Trump en Pence.

Voor de kust van de staat Californië ligt een cruiseschip dat niet aan land mag in San Francisco, omdat mensen aan boord het virus hebben. Aan boord zitten ongeveer 3500 mensen, zeker 21 van hen zijn besmet met het nieuwe coronavirus.