De eerste dode door het nieuwe coronavirus in Zuid-Amerika is gevallen in Argentinië. Het gaat om een 64-jarige man uit de hoofdstad Buenos Aires.

De man was recent teruggekeerd uit Europa. Hij werd onlangs in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij naar de dokter was gegaan vanwege de griep.

In Argentinië zijn acht gevallen van het longvirus vastgesteld.