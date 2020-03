‘Coronavirus voor het eerst vastgesteld in Bulgarije’

Het nieuwe coronavirus is voor het eerst vastgesteld in Bulgarije. Twee patiënten hebben volgens Bulgaarse media het virus opgelopen. Het zou gaan om een man van 27 en een vrouw van 75 jaar oud.

Een van de patiënten bevindt zich in de stad Pleven en de andere in Gabrovo. De steden liggen ongeveer 100 kilometer bij elkaar vandaan.

De Bulgaarse autoriteiten zouden in een persconferentie hebben gezegd dat geen van de patiënten in contact is geweest met iemand die het virus heeft of met iemand die naar een risicogebied is gereisd. De patiënten maken het goed, volgens de Bulgaarse media.