Dodental daalt, veel meer besmetting in ‘coronastatistiek’ Italië

Het aantal in Italië geconstateerde gevallen van het nieuwe coronavirus is met 1200 gestegen terwijl het aantal sterfgevallen als gevolg van het virus afnam. De autoriteiten melden dat nog 36 patiënten zijn overleden, dertien minder dan in de statistieken van vrijdag.

Het virus blijft om zich heen grijpen in het Zuid-Europese land, waar zaterdag 5883 gevallen zijn geteld. Vrijdag lag het aantal geregistreerde besmettingen nog op 4636. Van alle patiënten zijn er inmiddels 589 volledig hersteld.