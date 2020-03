Libanon is maandag bankroet

Libanon kan zijn schulden niet meer betalen. Het land blijft maandag voor het eerst in gebreke wanneer het verplichtingen ten aanzien van leningen niet nakomt. Het land zou 9 maart een miljard euro aan kredietverleners moeten afdragen. Maar premier Hassan Diab zei zaterdag dat het land de schuldenlast niet meer kan dragen en dit onmogelijk is.

Het geld wat het land nog aan buitenlandse deviezen heeft, is volgens Diab hard nodig voor basisbehoeften van de bevolking. Het land telt zes miljoen inwoners onder wie anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen.

De economie van het land is al jaren gestagneerd en de omvang van de staatsschuld is gelijk aan 170 procent van het bruto binnenlandse product (bbp). De regering hoopt dat met de crediteurs kan worden gesproken over een herstructurering van de schulden en mogelijk afschrijving van een deel ervan.