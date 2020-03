ECB doet maandag test met 100 procent telewerk

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar ongeveer 3700 werknemers die werken in de gebouwen van de instelling in de Duitse stad Frankfurt gevraagd om maandag van huis uit te werken. Het gaat om een test om eventuele problemen op te sporen, mocht de verspreiding van het nieuwe coronavirus het noodzakelijk maken om een deel of het volledige personeel van afstand te laten werken gedurende een langere periode.