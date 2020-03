Twee medewerkers Amersfoorts ziekenhuis hebben coronavirus

Twee medewerkers van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort zijn besmet met het coronavirus. Dat meldde het ziekenhuis zaterdag. Het gaat om een arts in opleiding van de spoedeisende hulp en een medewerker van het mortuarium.

Beide medewerkers hebben het virus buiten het ziekenhuis opgelopen en verblijven momenteel in thuisisolatie. Hun klachten zijn mild. De arts in opleiding heeft zeven patiënten behandeld en contact gehad met ziekenhuismedewerkers. Die zijn in beeld bij het RIVM en vertonen geen klachten die kunnen wijzen op een besmetting.

De medewerker die in het mortuarium werkt, heeft geen contact gehad met patiënten. Zijn collega’s zijn wel in kaart gebracht en worden ook in de gaten gehouden.

Het Meander Medisch Centrum zegt dat de patiëntenzorg op alle afdelingen en poliklinieken nog altijd normaal verloopt. Voor opgenomen patiënten of mensen die het ziekenhuis bezoeken zou er geen risico zijn.