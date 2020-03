Aantal corona-besmettingen in Duitsland richting 700

Het aantal Duitsers dat met het nieuwe coronavirus is besmet gaat richting 700. Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde zaterdag dat bij nog eens 45 mensen het longvirus is vastgesteld. Tot nu toe zijn er 684 besmettingsgevallen in het land.

Het Duitse instituut meldde vrijdagavond nog dat er in totaal 639 gevallen waren vastgesteld, tegen 400 een dag eerder. Van alle Europese landen telt Duitsland op Italië na het hoogste aantal coronapatiënten. Tot nu toe zijn er geen doden gevallen.