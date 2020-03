Spaanse politie rolt bende op: 10 ton hasj en 89 arrestaties

De Spaanse politie heeft 89 mensen gearresteerd in de provincies Cádiz, Málaga en Ceuta (Noord-Afrika) en ruim 10.000 kilo hasj in beslag genomen. Ze worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie die zich bezighield met mensensmokkel, drugshandel, diefstal van motorvoertuigen en illegaal wapenbezit. Dat meldt de politie in een persbericht.