Dode en vier gewonden door explosie in Frans appartement

Door een explosie in een appartement op de achtste verdieping van een wooncomplex in de Franse stad Straatsburg zijn een dode en vier gewonden gevallen. Dat melden Franse media. 83 bewoners van het gebouw zijn geëvacueerd. De autoriteiten zeggen de oorzaak van de ontploffing niet te kennen, maar achten een gasexplosie waarschijnlijk.

Vlak na de knal brak er brand uit in de woning, maar die werd snel door de brandweer geblust. De persoon die in het appartement verbleef, is volgens de hulpdiensten omgekomen. Een 58-jarige vrouw raakte gewond door rondvliegend puin en werd naar het ziekenhuis gebracht. De andere gewonden werden ter plekke behandeld door de brandweer.

De explosie was volgens mediaberichten zo heftig dat de liftschaft en de deuren van alle woningen op de achtste verdieping eruit werden geblazen. Tot 100 meter rondom het gebouw zijn brokstukken gevonden.