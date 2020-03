Turkije: geen schendingen van bestand in Syrië

Er zijn geen schendingen van het staakt-het-vuren in de Syrische regio Idlib geweest. Dat zei de Turkse minister Hulusi Akar van Defensie zaterdag, meldt het Turkse persbureau Anadolu.

De minister deelde mee dat een Russische militaire delegatie de Turkse stad Ankara bezoekt. En dat Turkije begonnen is aan het uitwerken van de uitgangspunten voor een veiligheidscorridor rond de snelweg M4 in Idlib.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten meldde vrijdag echter dat er toch gevechten uit waren gebroken tussen Syrische rebellen en het regeringsleger. Daarbij zouden vijftien doden zijn gevallen.

Donderdag kwamen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan het bestand overeen. Dat werd middernacht van kracht.

In de provincie vecht het Syrische leger met steun van Rusland tegen Syrische rebellen die weer door Ankara worden gesteund. Turkije stuurt steeds meer militairen naar het gebied in het noordwesten van Syrië. De afgelopen weken zijn tientallen Turkse militairen in Idlib gesneuveld.