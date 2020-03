Eerste bussen Vindicat aangekomen in Groningen

De eerste bussen met Vindicat-leden zijn aangekomen bij sportcentrum Kardinge, de voorlichtingslocatie van de GGD in Groningen. De ongeveer negenhonderd Groningse studenten waren op op skivakantie in een corona-risicogebied in Sestriere in Italië. De GGD gaat hen zaterdag vertellen waar ze op moeten letten en doen een eerste check of er studenten zijn die ziek zijn geworden tijdens de busreis.