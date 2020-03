Oostenrijk checkt gezondheid vanwege corona op grens met Italië

Het land neemt een reeks maatregelen nadat in Wenen zeker zeven nieuwe besmettingen met het virus waren vastgesteld. Alle directe vluchten naar getroffen regio’s in Iran, Zuid-Korea en twee steden in Italië worden gestaakt. Reizigers uit die gebieden die Oostenrijk in willen moeten een verklaring van een arts hebben dat ze niet besmet zijn.

In Oostenrijk zijn tot nu toe 55 besmettingen vastgesteld. Er is in het land nog niemand aan overleden. Oostenrijk grenst in het zuiden aan de Italiaanse regio Veneto, waar veel besmettingen zijn.