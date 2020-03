Aantal coronagevallen in Duitsland en Frankrijk groeit snel

Saksen-Anhalt is de enige Duitse deelstaat waar nog geen besmetting is ontdekt. De meeste gevallen in Duitsland zijn in Noordrijn-Westfalen, dat grenst aan Nederland, gevolgd door Beieren en Baden-Württemberg.

In Frankrijk werden geen nieuwe doden gemeld. Er zijn daar negen mensen aan de gevolgen bezweken. In Duitsland is nog niemand aan de gevolgen van de besmetting met het virus overleden.