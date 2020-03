Britse regering wil overleg met sportautoriteiten over virus

De Britse regering heeft voor maandag een overleg gepland met autoriteiten uit de sportwereld om te bespreken hoe te handelen bij een verdere uitbraak van het coronavirus in het land. Betrokkenen rond de bijeenkomst hebben dat aan persbureau Reuters bevestigd.

Daarbij zou onder andere worden besproken of er op korte termijn wedstrijden achter gesloten deuren moeten plaatsvinden, zoals nu al in met name Italië het geval is.