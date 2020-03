Het aantal doden in Italië is gestegen van 148 naar 197. Volgens de autoriteiten groeide het aantal vastgestelde besmettingen van 3858 naar 4636.

Italië is verreweg het zwaarst getroffen land in Europa. Vooral de regio’s Lombardije en Veneto hebben veel besmettingen en sterfgevallen. Veel besmettingen in andere Europese landen zijn terug te voeren naar Italië.