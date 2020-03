Zeer zware verliezen op beurzen door virusangst

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met zeer zware koersverliezen gesloten, na de minnen een dag eerder. De financiële markten bleven zeer bezorgd over de negatieve economische gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus, met nu meer dan 100.000 besmettingen in de wereld. Ook de olieprijzen gingen zeer hard omlaag. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 3,9 procent lager op 531,29 punten. De hoofdindex in Amsterdam is sinds het begin van dit jaar al ruim 12 procent gedaald.

