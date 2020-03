Zwitsers leger kan helpen bij bestrijding coronavirus

De Zwitserse kantons kunnen voor de bestrijding van het nieuwe coronavirus aankloppen bij het leger. Dit aanbod deed de minister van Binnenlandse Zaken en Gezondheid, Alain Berset. Er staan al vier speciale bataljons gereed volgens Berset. In het Alpenland is het aantal besmettingen vrijdag enorm gestegen naar 210 gevallen. Een etmaal eerder waren het nog minder dan negentig.

Het land vreest nog meer patiënten. Het grenst aan de zwaar getroffen Italiaanse regio Lombardije. Toch zijn er slechts twintig gevallen in het Italiaanse sprekende kanton Ticino geteld. Het kanton ligt 40 kilometer van de de hoofdstad van Lombardije, Milaan, verwijderd. In Lausanne is een 74-jarige patiënte aan de gevolgen van het virus overleden. Zij was al ernstig ziek en ze had het virus in Italië opgelopen.