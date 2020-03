Bruins rekent op afgesproken leveringen mondkapjes

Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) rekent erop dat lopende contracten in de EU over de levering van mondkapjes en ander beschermend materiaal tegen het nieuwe coronavirus worden nageleefd, ook vanuit Duitsland. Hij zei dat na afloop van een speciale vergadering met de EU-ministers van Volksgezondheid over het virus.

Er is bij sommige lidstaten waaronder Nederland en België zorg over de aankondiging van een exportverbod op mondkapjes door onder andere Duitsland. Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie mag een lidstaat exportrestricties of een verbod binnen de EU opleggen voor producten onder bijzondere omstandigheden, zoals het belang van de volksgezondheid.

Zo’n maatregel moet wel proportioneel en tijdelijk zijn en worden gemeld in Brussel. Ze zei dat de commissie een verzoek in dit verband heeft ontvangen van Duitsland en Frankrijk. Volgens Bruins heeft zijn Duitse collega Jens Spahn in de vergadering duidelijk gemaakt dat ook hij vindt dat beschermingsmiddelen als mondkapjes in de eerste plaats voor artsen, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel beschikbaar horen te zijn.