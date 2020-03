Ruim honderd nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

In Duitsland is het aantal coronabesmettingen met 134 nieuwe gevallen toegenomen. Het Robert Koch-Institut meldt vrijdagochtend dat het totale aantal uitkomt op 534. Donderdag stond de teller op 400.

Meer dan de helft (281) van het aantal besmettingsgevallen in Duitsland bevindt zich in Noordrijn-Westfalen dat grenst aan Nederland. In bijna iedere deelstaat is het virus wel al vastgesteld. In Baden-Württemberg zijn het er 91 en in Beieren gaat het om 79 besmettingsgevallen.