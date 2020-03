De TV Kantine ook populair na verhuizing naar donderdag

Persiflageshow De TV Kantine blijft een succes voor RTL, ook nu het programma van de zaterdagavond is weggehaald. In totaal keken donderdagavond 962.000 mensen op RTL4 naar de eerste aflevering van het elfde seizoen, blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Het programma trok eerder op de zaterdagen zo’n miljoen kijkers per aflevering.