‘Relatief rustig in Syrische Idlib na ingaan staakt-het-vuren’

Sinds dat middernacht het staakt-het-vuren is ingegaan, is het relatief rustig in de Syrische provincie Idlib. Dat meldt de BBC op basis van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Ook een militaire bron bevestigt aan het Russische staatspersbureau RIA dat de strijdende partijen zich aan het bestand houden. Volgens de bron wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden.