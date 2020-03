Meer mbo-studenten doen ervaring op in het buitenland

Het aantal jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dat naar het buitenland gaat voor een studie, een stage of een project blijft toenemen. Volgens kenniscentrum Nuffic is 8 procent van de mbo’ers die in 2017 afstudeerden een tijd in het buitenland geweest tijdens de studie, in 2013 was dat 5,7 procent.