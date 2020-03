Starbucks merkt herstel in China

Voor Starbucks gaan de zaken in China sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus weer steeds meer als ‘normaal’. In veel Chinese regio’s lag door het virus het openbare leven vele weken goeddeels stil. Maar in grote delen van het land begint de situatie zich weer te normaliseren.

Starbucks waarschuwde wel dat de impact van het virus op de winst in het lopende kwartaal aanzienlijk zal zijn, zo’n 0,18 dollar per aandeel. Verder zal de vergelijkbare omzet in China zo’n 50 procent lager uitvallen. Tegelijkertijd verzekerde het bedrijf zijn beleggers ervan dat het effect tijdelijk zal zijn.

Ongeveer 80 procent van de circa 4300 Starbucks-winkels in China was begin februari vanwege de snelle verspreiding van het virus gesloten. Het leeuwendeel van de vestigingen is inmiddels weer open, al gelden wel strenge veiligheidsprotocollen.