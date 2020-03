Zorgen bij hoogste baas OM over uitstel groot aantal strafzaken

Door een groot gebrek aan zittingscapaciteit bij de rechtbanken moeten dit jaar 22.700 strafzaken worden uitgesteld. Dat zegt de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Gerrit van der Burg, in De Telegraaf op basis van een interne analyse die door het OM is gemaakt. Van der Burg maakt zich grote zorgen over het vastlopen van de strafrechtketen.