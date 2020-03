Verdediging aan het woord op slotdag proces tramaanslag Utrecht

Op de laatste dag van het vierdaagse strafproces over de tramaanslag in Utrecht vorig jaar is het woord vrijdag aan de advocaat van verdachte Gökmen T. De raadsman werd afgelopen december door de rechtbank aan de 38-jarige Utrechter toegewezen, nadat die had aangegeven zich niet te laten bijstaan in de rechtszaal en zijn eigen verdediging te willen voeren.