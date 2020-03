'Hypotheekaanvragen 55-plussers stijgen explosief'

Het aantal hypotheekaanvragen onder 55-plussers stijgt sterk. In het laatste kwartaal van 2019 deed deze groep bijna een kwart meer hypotheekaanvragen dan een kwartaal daarvoor, laten de nieuwste cijfers van De Hypotheker zien. De meeste 55-plussers kiezen om de al bestaande hypotheek over te sluiten of te verhogen.

Mensen van 55 jaar en ouder hebben al vaak een huis met een flinke overwaarde dankzij de sterk stijgende huizenprijzen, aldus de hypotheekadviseur. Die overwaarde kan gebruikt worden om de maandelijkse woonlasten te verlagen. Ook een schenking aan de kinderen en een extra financiële buffer voor later zijn redenen om de hypotheek over te sluiten. Daarnaast is het voordeel van de historisch lage rente een belangrijke overweging. Een hogere hypotheek wordt volgens De Hypotheker vaker aangevraagd om de woning te verbouwen of te verduurzamen.

Bij andere leeftijdsgroepen stijgt het aantal hypotheekaanvragen eveneens flink. Commercieel directeur Menno Luiten van De Hypotheker spreekt van een piek in aanvragen begin dit jaar.