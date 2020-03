Meeste kiesmannen verdeeld op Super Tuesday

Dinsdag wordt in veertien staten in de Verenigde Staten gestemd in de voorverkiezingen om te bepalen wie de presidentskandidaat van beide partijen wordt. Tijdens Super Tuesday worden de meeste kiesmannen, zogeheten delegates, verdeeld op één dag.

Bij de Republikeinen lijkt het een gelopen race. President Donald Trump stevent af op een nieuwe nominatie. De voorverkiezingen bij de Democraten zijn spannender. Na de eerste staten gaan senator Bernie Sanders en oud-vicepresident Joe Biden aan de leiding.

De uitslagen van Super Tuesday zijn belangrijk voor het vervolg van de campagnes. Het kan dit jaar langer duren voordat alle uitslagen binnen zijn dan bij de vorige presidentsverkiezingen. In veel staten, zoals Californië, zijn nieuwe stemmethodes ingevoerd. Het is daardoor eenvoudiger voor de stemmer, maar het tellen duurt langer. In een aantal staten kan het wel tot drie weken duren voordat alle stemmen geteld zijn en dus ook voor er een officiële uitslag is. De exit-polls, die kort na het sluiten van de stembussen worden verwacht, zijn daardoor belangrijk in de beeldvorming, aangezien een week later in zes andere staten wordt gestemd.