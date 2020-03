Joe Biden krijgt steun van oud-rivalen

In zijn poging presidentskandidaat te worden namens de Democraten heeft Joe Biden openlijk de steun gekregen van een aantal oud-rivalen. Aan de vooravond van Super Tuesday, waarbij in veertien staten wordt gestemd, hield Biden een bijeenkomst in Dallas in Texas. Daar werd hij aangekondigd door de Amerikaanse senator Amy Klobuchar die eerder op de dag uit de Democratische voorverkiezingen stapte.