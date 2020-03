Instanties VS waarschuwen stemmers voor buitenlandse inmenging

Een aantal Amerikaanse instanties waarschuwt stemmers voor buitenlandse inmenging in de voorverkiezingen. Het ministerie van Defensie heeft samen met een aantal inlichtingendiensten een verklaring uitgegeven.

Dinsdag is het Super Tuesday. Dan wordt er in veertien staten gestemd. Op geen enkele dag wordt er door meer mensen gestemd.

"Amerikanen moeten zich er bewust van zijn dat buitenlandse actoren blijven proberen om invloed te hebben op de publieke opinie. Ze verspreiden valse informatie en propaganda op sociale media over kandidaten in de hoop verwarring te veroorzaken", staat in de verklaring. "Wij blijven alert en staan klaar om verstoringen van de verkiezingen aan te pakken."