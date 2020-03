Koningspaar vast van plan op staatsbezoek naar Indonesië te gaan

Koning Willem-Alexander is vast van plan om volgende week samen met koningin Máxima op staatsbezoek te gaan naar Indonesië. Dat in Jakarta de eerste mensen met het coronavirus zijn opgenomen in het ziekenhuis, zoals president Joko Widodo maandag bekendmaakte, heeft daar geen verandering in gebracht zo liet de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) desgevraagd weten.

Buitenlandse Zaken houdt de situatie mede met hulp van de Nederlandse ambassade in de Indonesische hoofdstad van dag tot dag in de gaten, zo vertelde de RVD vorige week al. Tegelijk met het koningspaar gaat een omvangrijke handelsmissie naar Indonesië, vergezeld ook van een aantal ministers. De vraag is of minister Bruno Bruins van Medische zorg nog zal afreizen, nu in Nederland alle zeilen moeten worden bijgezet om het virus het hoofd te bieden.

Het staatsbezoek kan indien noodzakelijk of gewenst op een aantal punten worden aangepast. Te denken valt aan de traditionele ontvangst van de Nederlandse gemeenschap, waar koning en koningin een paar honderd handen moeten schudden. Handenschudden wordt dezer dagen juist afgeraden om de kans op besmetting te verkleinen. Mogelijk dat het handelsdiner, waar zeshonderd gasten worden verwacht, ook een andere opzet krijgt.

Het bezoek begint op dinsdag 10 maart.