BMW roept in Duitsland tienduizenden auto's terug naar garage

De zogeheten recall betreft 86.500 oudere auto's, van de modellen E39 en E46. De wagens zijn begin deze eeuw gemaakt en de airbags zijn er vermoedelijk pas later in gemonteerd. In Nederland gingen in oktober al berichten dat deze auto's nog terug moesten naar de garage. Hier betrof het naar verluidt minder dan 1500 exemplaren.

Sinds 2008 zijn meer dan 100 miljoen airbags van de Japanse airbagmaker Takata vervangen omdat het opblaasmechanisme een stof gebruikt die bij langdurige blootstelling aan warmte en vocht onstabiel kan worden. Daardoor kunnen stukjes metaal de auto in worden geslingerd. Zeker 23 sterfgevallen zijn door het defect veroorzaakt.