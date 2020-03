Johnson verwacht forse groei besmettingen coronavirus

De Britse premier Boris Johnson verwacht dat er binnenkort flink meer meldingen komen van besmettingen met het nieuwe coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. "Een grote groei van het aantal besmettingen is ophanden."

In het land is het virus bij veertig mensen vastgesteld. Johnson zei dat het goed is voorbereid op de uitbraak. "Het belangrijkste is dat wij ons nu klaarmaken voor een flinke stijging van het aantal gevallen in het Verenigd Koninkrijk."