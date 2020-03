Willeke Alberti zoekt haar songfestivaljurk uit 1994

Willeke Alberti is op zoek naar de zwarte fluwelen jurk die ze droeg toen ze in 1994 Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival. De oproep werd gedaan in het programma Volgspot op NPO Radio 5. Zong de zangeres destijds in Dublin het lied Waar is de zon?, nu is de vraag dus 'waar is de jurk?'