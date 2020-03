Een kind van vijf jaar uit Alphen aan den Rijn is geïnfecteerd met het nieuwe coronavirus. Het kind was vorige week op vakantie in Noord-Italië. Dat meldt de GGD Hollands Midden.

Na terugkomst in Nederland is het kind niet meer naar school geweest, en het zit in thuisisolatie. Mensen met wie het kind in contact is geweest zijn in kaart gebracht en krijgen van de GGD instructies.