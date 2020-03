Fiscus betaalde 31 miljoen aan kosten ten onrechte niet terug

Na een eerste kosteloze betalingsherinnering krijgen bedrijven of burgers die schulden aan de fiscus niet betalen een aanmaning van tussen de 7 en 17 euro. Als de Belastingdienst nog langer moet wachten, volgt een dwangbevel met bevel tot betalen. De kosten hiervoor lopen op van enkele tientjes tot 12.667 euro. Maar in sommige gevallen wordt de belastingaanslag verlaagd of geschrapt, bijvoorbeeld nadat een burger of ondernemer succesvol bezwaar heeft gemaakt. In dat geval moeten de kosten verlaagd of terugbetaald worden.

In zeker 410.000 gevallen gebeurde dat niet tussen 2014 en 2018. Zo'n 266.000 burgers en bedrijven werden daarvan de dupe. Het gaat volgens de Belastingdienst om minstens 31 miljoen euro. Waarschijnlijk ligt het bedrag nog hoger, aldus de staatssecretarissen, verder onderzoek moet uitwijzen om hoeveel geld het precies gaat.