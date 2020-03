Het aantal patiënten met het coronavirus dat in Italië is overleden, is volgens de autoriteiten met achttien gestegen naar 52. Er zijn in het Zuid-Europese land inmiddels meer dan 2000 besmettingen vastgesteld. Dat is ruim driehonderd meer dan bij de telling van zondag.

Italië is het op twee na zwaarst getroffen land. Alleen Zuid-Korea (4335) en China (80.000), waar het virus vandaan komt, hebben meer gevallen geconstateerd.