Europese beurzen leven weer wat op na dramaweek

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,5 procent hoger op 542,17 punten. De Amsterdamse hoofdindex beleefde vorige week de slechtste beursweek sinds de financiële crisis van 2008 en raakte bijna 13 procent kwijt. De MidKap verloor 0,6 procent tot 837,83 punten. Frankfurt leverde 0,3 procent in, Parijs won 0,4 procent en Londen kreeg er 1,2 procent bij. Die laatste graadmeter werd geholpen door een belofte van de Bank of England om met steunmaatregelen te komen, als dat nodig blijkt.

De zwaar getroffen luchtvaartsector bleef in de schijnwerpers staan. Air France-KLM sloot de rij in de MidKap met een verlies van bijna 8 procent. Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt vanwege het coronavirus niet langer naar de Chinese steden Chengdu, Hangzhou en Xiamen. Ook concurrent Lufthansa (min 6,5 procent) liet weten het aantal vluchten aanzienlijk in te perken wegens de virusuitbraak. Ryanair, dat later deze maand tot een kwart van zijn vluchten van en naar Italië schrapt, ging een kleine 5 procent omlaag.