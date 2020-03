Belastingdienst beperkt toegang tot aangifteportaal door drukte

Niet iedereen kan tegelijk belastingaangifte doen. Het is zo druk op het portaal daarvoor, dat de Belastingdienst heeft besloten om de toegang voorlopig te beperken. Wie probeert in te loggen wanneer het te druk is, krijgt het verzoek om het later nog een keer te proberen. Dat moet voorkomen dat het systeem bezwijkt.