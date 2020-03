WHO: veel meer nieuwe gevallen virus buiten China dan in China

Het aantal nieuwe gevallen van het gevreesde nieuwe coronavirus uit Wuhan is in de afgelopen 24 uur negen keer hoger geweest buiten China dan in dat land zelf. Dit zei de chef van WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genève. De uitbraak in Italië, Iran, Japan en Zuid-Korea is nu onze grootste zorg, aldus Tedros.

En de epidemie in Zuid-Korea kan nog steeds worden bedwongen door waakzaamheid, aldus Tedros die zei dat een speciale WHO-missie in Iran is aangekomen om bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus te helpen.