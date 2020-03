in Frankrijk is een derde patiënt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus bezweken. Het gaat om een bejaarde uit Crépy-en-Valois, ten noordoosten van Parijs. Dit is ook de plaats waar een ander Frans slachtoffer werkte. Die 60-jarige man overleed woensdag in Parijs.

