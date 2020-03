'Documenten tonen aan dat Huawei apparatuur leverde aan Iran'

Op een pakbon van Huawei uit december 2010 stond computerapparatuur van het Amerikaanse bedrijf Hewlett-Packard vermeld die verzonden werd naar het grootste telecombedrijf van Iran. Op een ander intern document van twee maanden later werd gemeld dat de apparatuur bij de douane in Teheran stond.

De documenten die Reuters inzag betreffen een telecomproject dat centraal staat in de zaak van de Amerikaanse overheid tegen Huawei en financieel directeur Meng Wanzhou. De dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei zit al ruim een jaar in huisarrest in Canada terwijl een zaak over haar uitlevering naar de Verenigde Staten loopt.

Behalve het schenden van het handelsembargo tegen Iran, menen de VS ook dat Huawei een gevaar voor de staatsveiligheid van westerse landen vormt. Het bedrijf zou zeer nauwe banden hebben met de Chinese overheid en Huawei-apparatuur, die ook hier gebruikt worden in mobiele netwerken, zou door China gebruikt worden om te spioneren. Ook dat ontkent Huawei overigens.