Europese Commissie ziet vooruitgang in Albanië en Noord-Macedonië

Albanië en Noord-Macedonië hebben "duurzame en tastbare" vooruitgang geboekt met onder meer de hervorming van het justitiesysteem en corruptie- en misdaadbestrijding. Dat schrijft de Europese Commissie in een maandag gepubliceerd rapport. Het dagelijks bestuur van de EU blijft daarom bij zijn aanbeveling dat de toetredingsgesprekken met beide landen zo snel mogelijk van start moeten gaan.

EU-commissaris Olivér Várhelyi (Uitbreiding) hoopt dat de lidstaten in de komende weken een positief besluit nemen. Hij wijst naar de recent veranderde systematiek waarmee de onderhandelingen kunnen worden stopgezet of overgedaan als kandidaat-lidstaten terugvallen op het gebied van de rechtsstaat. Die verandering was vooral een eis van Frankrijk, dat samen met Nederland en Denemarken het begin van de gesprekken met de twee Balkanlanden tot nu toe blokkeerde.

Voor Brussel is het een "topprioriteit" om de gesprekken te beginnen. De meeste lidstaten zijn daar ook voorstander van. Op een top van regeringsleiders in oktober kwam het na een discussie van zes uur niet tot een besluit. Voor Albanië geldt "een duidelijk nee, onmogelijk, uitgesloten", zei premier Rutte toen. Noord-Macedonië staat er een stuk beter voor, zei hij.

De Franse president Macron zei onlangs goedkeuring te geven als het nieuwe voortgangsrapport positief is. Dat betekent dat de Nederlandse stem mogelijk doorslaggevend is. De kwestie wordt naar verwachting later deze maand besproken door minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en zijn collega’s.