Tientallen vogels in beslag genomen op beurs in Zwolle

Bij een vogelmarkt in Zwolle zijn meer dan vijftig vogels in beslag genomen. Een Belgische handelaar is gearresteerd.

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vervoerde de opgepakte Belg 27 puttertjes, die valse ringen om hun pootjes hadden. Mogelijk zijn de dieren in het wild gevangen. Een Oostenrijkse handelaar kreeg 500 euro boete, omdat hij niet kon aantonen dat hij twee grijze roodstaartpapegaaien legaal had gekregen.

Op Schiphol werd een Nederlandse vrouw tegengehouden met 24 tangara's in haar koffer. Ze was aangekomen vanuit Suriname en was waarschijnlijk met de vogels op weg naar de beurs in Zwolle.