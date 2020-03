Groei Rotterdamse economie ligt boven landelijk gemiddelde

De Rotterdamse economie groeit harder dan het landelijke en regionale gemiddelde. Dat staat in de maandag gepresenteerde Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2020, die inzicht geeft in de belangrijkste gegevens van de Rotterdamse economie.

Tussen 2018 en 2019 zijn er 13.000 banen bijgekomen in Rotterdam, een groei van 3,4 procent. Omdat een groot deel van deze banen is opgevuld door mensen die eerder werkloos waren, daalde de werkloosheid sinds 2014 met ruim 7 procent. De dienstensector, en vooral de IT, draagt bij aan de afname hiervan en aan de economische groei van de stad.

Met name het centrum van Rotterdam is populair onder veelal innovatieve bedrijven, met als gevolg dat er daar meer Rotterdammers wonen, werken en consumeren.