Kabinet steekt 12 miljoen in fonds voor aanpak asbestdaken

Het kabinet steekt 12 miljoen euro in een fonds waaruit particulieren geld kunnen lenen om het kankerverwekkende asbest van hun daken te verwijderen. Dat maakte minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) bekend. Vorig jaar nog sneuvelde haar voorstel in de Eerste Kamer voor een verbod vanaf 2028 op asbest in daken.