Acht nieuwe besmettingen met coronavirus, woonplaatsen zijn niet bekend gemaakt

Het aantal vastgestelde besmettingen met het nieuwe coronavirus in Nederland is opgelopen tot achttien. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn acht nieuwe gevallen gemeld. Bijna alle nieuwe personen bij wie het virus is vastgesteld, zijn ofwel in Noord-Italië geweest of zijn familie van eerder besmette mensen, aldus het instituut.