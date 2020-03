Franse bonden willen dinsdag massaal protest tegen pensioenplan

Franse vakbonden hebben opgeroepen dinsdag massaal te betogen tegen de hervormingen van de pensioenstelsels. Er is al sinds begin december veel geprotesteerd tegen de plannen van president Macron en premier Philippe. De bonden willen het nu massaal nog een keer doen, omdat Philippe afgelopen weekeinde aankondigde de hervormingen zonder stemming in het parlement per decreet door te voeren.